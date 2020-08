Le Standard a hérité des Gallois de Bala Town au deuxième tour de qualification pour l'Europa League suite au tirage au sort effectué lundi à Nyon, en Suisse, au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football concernant 94 clubs. Le Sporting de Charleroi rentre lui au stade du 3e tour préliminaire.

Tête de série (dans le 5e chapeau avec Aberdeen (Eco) et Willem II (P-B)), le club liégeois jouera le jeudi 17 septembre en déplacement, au Pays de Galles.

Il pouvait hériter aussi des Norvégiens du Viking FK ou des Luxembourgeois de Niederkorn. Les Gallois, 3es de leur championnat, ont éliminé l'équipe de Malte de La Vallette (0-1) au premier tour.

En raison de la crise du coronavirus, les premiers duels se joueront en effet en un seul match. Si les Rouches s'imposent, ils seront de nouveau tête de série au troisième tour préliminaire. Celui-ci se jouera le jeudi 24 septembre et concerne aussi le Sporting de Charleroi. Les Carolos ne seront pas tête de série pour le tirage prévu mardi midi et peuvent craindre de rencontrer des formations du calibre de Tottenham, de l'AC Milan, du VfL Wolfsburg, du Sporting du Portugal, du Sparta Prague, ou de l'AEK Athènes.

En cas de succès au troisième tour préliminaire, les équipes belges seront versées dans les barrages, l'ultime obstacle à effacer avant de rejoindre la phase de groupes de l'Europa League. Le tirage au sort de ces barrages se déroulera le vendredi 18 septembre (13h00), et la rencontre le jeudi 1er octobre. La Gantoise, au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, accueillera le Rapid de Vienne.

Le match sera programmé le mardi 15 ou le mercredi 16 septembre. Si les Buffalos franchissent ce 3e tour, ils seront envoyés en barrages qui eux se joueront selon le format classique (aller-retour). Au cas où La Gantoise devait trébucher dans cette phase qualificative, elle sera reversée en phases de groupes de l'Europa League. Le Club de Bruges, désigné champion, est directement versé dans les phases de poules de la Ligue des Champions.

Tête de série (dans le 5e chapeau avec Aberdeen (Eco) et Willem II (P-B)), le club liégeois jouera le jeudi 17 septembre en déplacement, au Pays de Galles. Il pouvait hériter aussi des Norvégiens du Viking FK ou des Luxembourgeois de Niederkorn. Les Gallois, 3es de leur championnat, ont éliminé l'équipe de Malte de La Vallette (0-1) au premier tour. En raison de la crise du coronavirus, les premiers duels se joueront en effet en un seul match. Si les Rouches s'imposent, ils seront de nouveau tête de série au troisième tour préliminaire. Celui-ci se jouera le jeudi 24 septembre et concerne aussi le Sporting de Charleroi. Les Carolos ne seront pas tête de série pour le tirage prévu mardi midi et peuvent craindre de rencontrer des formations du calibre de Tottenham, de l'AC Milan, du VfL Wolfsburg, du Sporting du Portugal, du Sparta Prague, ou de l'AEK Athènes. En cas de succès au troisième tour préliminaire, les équipes belges seront versées dans les barrages, l'ultime obstacle à effacer avant de rejoindre la phase de groupes de l'Europa League. Le tirage au sort de ces barrages se déroulera le vendredi 18 septembre (13h00), et la rencontre le jeudi 1er octobre. La Gantoise, au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, accueillera le Rapid de Vienne. Le match sera programmé le mardi 15 ou le mercredi 16 septembre. Si les Buffalos franchissent ce 3e tour, ils seront envoyés en barrages qui eux se joueront selon le format classique (aller-retour). Au cas où La Gantoise devait trébucher dans cette phase qualificative, elle sera reversée en phases de groupes de l'Europa League. Le Club de Bruges, désigné champion, est directement versé dans les phases de poules de la Ligue des Champions.