Le Standard accède à la phase de groupes après sa victoire 3-1 sur Fehérvár

Le Standard s'est qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League grâce à sa victoire 3-1 sur Fehérvár. Menés après le but de Nikolic (10e), les Liégeois ont renversé la situation en seconde période grâce à Gavory (51e) et à deux buts penalties d'Amallah (77e et 85e).

© Belga