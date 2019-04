Le rôle d'"agent-poule" qu'exerce la mère de Rabiot a-t-il sa place dans le monde professionnel?

À quelques semaines de la fin de son contrat, Adrien Rabiot a été mis à pied par la direction du PSG. Pour beaucoup, les raisons de cette quarantaine sont liées à sa mère Véronique, véritable requin protecteur. Question : le rôle d'" agent-poule " qu'elle exerce a-t-il sa place dans le monde professionnel ?

C'est d'une redoutable efficacité. Une technique imparable. Dès que l'on s'approche un peu trop près de lui, le même avertissement revient : " Je vais demander à Véronique si je peux vous parler. " L'équivalent d'un " non " en bonne et due forme. Depuis son plus jeune âge, la maman d'Adrien Rabiot fait le vide autour de son protégé et empêche qui que ce soit d'en approcher. Surtout les agents. Et aussi les journalistes.

...