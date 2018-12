Le "Roi" Pelé voit un peu de lui en Mbappé mais préfère Neymar

"On me compare avec Mbappé. On est pareils, non ? Mais lui il a déjà 19 [ans]. Il a gagné la Coupe du Monde", s'amuse le triple champion du monde avec la Seleçao (1958, 1962 et 1970) dans un entretien au quotidien Folha de Sao Paulo. "Nous nous ressemblons et nous sommes à peu près du même âge", estime le "Roi", vainqueur de son premier Mondial à seulement 17 ans, en regardant des photos à 60 ans d'intervalle. Pour autant, sur le terrain, il confie préférer son compatriote Neymar au Français, classé 4e du Ballon d'Or et lauréat du tout nouveau trophée Kopa du meilleur jeune:

"Je pense que Neymar est un joueur plus abouti que lui mais en Europe, tout le monde parle plus de Mbappé." La légende de 78 ans, dont la santé fragile l'a privé de se rendre au Mondial en Russie, révèle aussi avoir eu une discussion avec Neymar après le tournoi pendant lequel la star du PSG a été beaucoup raillée. "Je l'ai vu deux fois en Europe, nous avons parlé et je lui ai expliqué: Dieu t'a donné le cadeau du football. Le problème c'est que tu te compliques les choses.", raconte Pelé.