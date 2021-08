Le match entre les deux clubs a dégénéré à tel point qu'il n'a jamais repris. Jets de bouteilles, échauffourées entre joueurs, staffs, supporters et stadiers. Tout y est passé. En ne remontant pas sur la pelouse pour disputer le dernier quart d'heure, Marseille a perdu le match 3-0, score de forfait. Une enquête judiciaire a été ouverte après les incidents qui ont conduit à l'interruption définitive du match de football de Ligue 1 Nice-Marseille dimanche soir, a indiqué lundi le parquet de Nice.

La rencontre de championnat en France entre Nice et Marseille a été arrêtée après 75 minutes de jeu en raison de l'envahissement du terrain par des supporters niçois.

Dans une ambiance déjà tendue dans ce derby, des jets de projectiles d'une tribune niçoise sur le terrain ont mis le feu aux poudres après que Dimitri Payet, joueur de Marseille, ait renvoyé une bouteille dans l'autre direction. Après trois quart d'heure d'arrêt et de nombreuses échauffourées plus tard mettant en scène supporters, joueurs, staffs et stadiers, les CRS ont pris place au bord de la pelouse pour tenter de permettre au match de reprendre sous la pression de la préfecture des Alpes-Martimes et des forces de l'ordre.

Parmi les nombreux acteurs en colère, l'entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, a dû être maîtrisé par des membres de son staff pour ne pas se battre. Nice menait 1 à 0 après un but de Kasper Dolberg à la 49e. Le président niçois Jean-Pierre Rivère était ressorti pour aller voir ses supporters et exiger un calme absolu. Il confirme au micro d'Amazon Prime Video que les joueurs de l'OM ne sont pas partants pour reprendre le match, rapporte l'Equipe dans son compte-rendu.

Les joueurs de Nice et les officiels sont revenus sur le terrain près d'une heure 30 après l'interruption, mais pas les joueurs de Marseille. Le match n'a ainsi pas pu reprendre à l'Allianz Riviera.

null © belga

L'OM entend contester le score de forfait

L'Olympique de Marseille a l'intention d'intenter une action en justice pour faire annuler la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d'accorder à Nice une victoire par forfait 3-0 lors du match de Ligue 1 abandonné dimanche.

Selon Amazon, détenteur des droits télé, Marseille va engager une action pour faire annuler cette décision. "La Ligue a décidé de reprendre. Nous avons décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qui ont été agressés, de ne pas reprendre le match", a déclaré Pablo Longoria, dirigeant de l'OM. "C'est déjà la deuxième fois, nous avons vécu cela à Montpellier. Nous avions décidé que ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement inacceptable. Nous devons créer un précédent pour le football français en prenant position. L'arbitre était d'accord avec nous. Il nous a confirmé que la sécurité n'était pas assurée, il ne voulait pas reprendre le match."

"Mais la LFP, pour une question d'ordre public, voulait reprendre. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas reprendre et de rentrer à Marseille ce soir." Trois joueurs de l'OM, Luan Peres, Matteo Guendouzi et Dimitri Payet, ont été blessés lors des incidents, tandis que Nice a affirmé selon RMC que les joueurs Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert ont subi des violences physiques de la part du personnel de sécurité de Marseille lors de bagarres sur le terrain.

"C'est décevant que ça se termine comme ça", a déclaré le président niçois Jean-Pierre Rivere. "Les choses sont assez claires [...] Nous avons eu des jets de bouteilles d'eau malheureusement mais c'est la réaction des Marseillais de renvoyer des bouteilles dans les tribunes."

"La sécurité de Marseille n'aurait pas dû venir sur le terrain et frapper nos joueurs". Rivere a ajouté : "Ce qui a catalysé les choses, c'est la réaction de deux joueurs de Marseille.... Je ne comprends pas vraiment pourquoi Marseille n'a pas repris le match."

La rencontre de championnat en France entre Nice et Marseille a été arrêtée après 75 minutes de jeu en raison de l'envahissement du terrain par des supporters niçois. Dans une ambiance déjà tendue dans ce derby, des jets de projectiles d'une tribune niçoise sur le terrain ont mis le feu aux poudres après que Dimitri Payet, joueur de Marseille, ait renvoyé une bouteille dans l'autre direction. Après trois quart d'heure d'arrêt et de nombreuses échauffourées plus tard mettant en scène supporters, joueurs, staffs et stadiers, les CRS ont pris place au bord de la pelouse pour tenter de permettre au match de reprendre sous la pression de la préfecture des Alpes-Martimes et des forces de l'ordre. Parmi les nombreux acteurs en colère, l'entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, a dû être maîtrisé par des membres de son staff pour ne pas se battre. Nice menait 1 à 0 après un but de Kasper Dolberg à la 49e. Le président niçois Jean-Pierre Rivère était ressorti pour aller voir ses supporters et exiger un calme absolu. Il confirme au micro d'Amazon Prime Video que les joueurs de l'OM ne sont pas partants pour reprendre le match, rapporte l'Equipe dans son compte-rendu. Les joueurs de Nice et les officiels sont revenus sur le terrain près d'une heure 30 après l'interruption, mais pas les joueurs de Marseille. Le match n'a ainsi pas pu reprendre à l'Allianz Riviera. L'Olympique de Marseille a l'intention d'intenter une action en justice pour faire annuler la décision de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d'accorder à Nice une victoire par forfait 3-0 lors du match de Ligue 1 abandonné dimanche. Selon Amazon, détenteur des droits télé, Marseille va engager une action pour faire annuler cette décision. "La Ligue a décidé de reprendre. Nous avons décidé, pour la sécurité de nos joueurs, qui ont été agressés, de ne pas reprendre le match", a déclaré Pablo Longoria, dirigeant de l'OM. "C'est déjà la deuxième fois, nous avons vécu cela à Montpellier. Nous avions décidé que ce qui s'est passé aujourd'hui est totalement inacceptable. Nous devons créer un précédent pour le football français en prenant position. L'arbitre était d'accord avec nous. Il nous a confirmé que la sécurité n'était pas assurée, il ne voulait pas reprendre le match." "Mais la LFP, pour une question d'ordre public, voulait reprendre. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas reprendre et de rentrer à Marseille ce soir." Trois joueurs de l'OM, Luan Peres, Matteo Guendouzi et Dimitri Payet, ont été blessés lors des incidents, tandis que Nice a affirmé selon RMC que les joueurs Jean-Clair Todibo et Justin Kluivert ont subi des violences physiques de la part du personnel de sécurité de Marseille lors de bagarres sur le terrain. "C'est décevant que ça se termine comme ça", a déclaré le président niçois Jean-Pierre Rivere. "Les choses sont assez claires [...] Nous avons eu des jets de bouteilles d'eau malheureusement mais c'est la réaction des Marseillais de renvoyer des bouteilles dans les tribunes." "La sécurité de Marseille n'aurait pas dû venir sur le terrain et frapper nos joueurs". Rivere a ajouté : "Ce qui a catalysé les choses, c'est la réaction de deux joueurs de Marseille.... Je ne comprends pas vraiment pourquoi Marseille n'a pas repris le match."