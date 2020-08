Les Diables Rouges se retrouveront le mardi 1er septembre au Belgian Football Center de Tubize pour y entamer leur préparation aux rencontres internationales au Danemark (5 septembre à Copenhague) et à domicile contre l'Islande (8 septembre), à l'occasion des deux premières journées de la Ligue des Nations, a annoncé mercredi la fédération belge de football (RBFA).

Le même jour, les joueurs seront testés pour le coronavirus avant le début du premier entraînement à Tubize. Mardi prochain (25 août), l'entraîneur Roberto Martinez annoncera sa sélection.

Les 2 et 3 septembre, il y aura un entraînement à Tubize, le vendredi 4 septembre le voyage vers la capitale danoise est au programme. Le coup d'envoi de la Ligue des Nations sera donné samedi soir (20h45) au Parkenstadion de Copenhague, là où les Diables Rouges rencontreront de nouveau le Danemark, le 17 juin 2021 match du groupe B de l'Euro.

Immédiatement après le match, la sélection s'envolera pour Bruxelles. Le mardi 8 septembre (20h45), l'Islande, déjà adversaire des Belges en phase de groupes lors de la première édition de la Ligue des Nations, se déplacera au stade Roi Baudouin de Bruxelles. En principe, tous les matchs de la Ligue des Nations se dérouleront à huis clos.

Les Diables Rouges joueront le mois prochain leurs premiers matchs internationaux depuis presque dix mois. Le dernier match international a été joué le 19 novembre 2019. Lors de la dernière journée des qualifications de l'Euro, la Belgique s'était imposée 6-1 contre Chypre. Un stage au Qatar au mois de mars a ensuite été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus et l'Euro 2020 a été reporté d'un an pour la même raison.

Après les deux matchs de septembre, un match de préparation est programmé contre la Nouvelle-Zélande (8 octobre). Après les matchs de la Ligue des Nations en Angleterre (11 octobre) et en Islande (14 octobre), les Diables Rouges joueront un match de préparation le mercredi 11 novembre à Bruxelles contre la Suisse. Peu de temps après, ils recevront l'Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre) en Ligue des Nations.

