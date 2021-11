Si les coûts salariaux ont augmenté avec sa venue, cette dernière a permis de "doper" le retour du public à Old Trafford et les revenus du merchandising.

Manchester United a réussi à réduire ses pertes au cours des premiers mois de la présente saison. Le club de Premier League a pu à nouveau accueillir ses supporters dans son stade et ces revenus supplémentaires ont servi en partie à payer le salaire de Cristiano Ronaldo. La star portugaise est revenue cet été au club, où il avait déjà joué de 2003 à 2009.

United a enregistré une perte de 15,5 millions de livres (18,4 millions d'euros) au cours des trois mois jusque septembre inclus. C'est presque la moitié du déficit de 35,96 millions d'euros enregistré au cours de la même période de l'année précédente.

Les revenus générés par les matchs ont atteint 22,31 millions d'euros au cours de la période. Un an plus tôt, les revenus étaient de 2,01 millions d'euros. Le revenu total du club a augmenté de 16 % pour atteindre 150,16 millions d'euros. Champion à vingt reprises, United a mal commencé la saison, perdant quatre de ses onze premiers matchs et occupe la sixième place du classement.

Manchester, qui a acheté le quintuple Ballon d'Or Ronaldo à la Juventus en août et a également acquis Raphaël Varane et Jadon Sancho cet été, a vu ses coûts salariaux augmenter de près d'un quart pour atteindre 105 millions d'euros. Les revenus du merchandising ont augmenté de 21 %. Cela est dû en partie à l'arrivée de nouveaux joueurs, dont Ronaldo, et au fait que davantage de matches à domicile ont été joués.

Manchester United a réussi à réduire ses pertes au cours des premiers mois de la présente saison. Le club de Premier League a pu à nouveau accueillir ses supporters dans son stade et ces revenus supplémentaires ont servi en partie à payer le salaire de Cristiano Ronaldo. La star portugaise est revenue cet été au club, où il avait déjà joué de 2003 à 2009. United a enregistré une perte de 15,5 millions de livres (18,4 millions d'euros) au cours des trois mois jusque septembre inclus. C'est presque la moitié du déficit de 35,96 millions d'euros enregistré au cours de la même période de l'année précédente. Les revenus générés par les matchs ont atteint 22,31 millions d'euros au cours de la période. Un an plus tôt, les revenus étaient de 2,01 millions d'euros. Le revenu total du club a augmenté de 16 % pour atteindre 150,16 millions d'euros. Champion à vingt reprises, United a mal commencé la saison, perdant quatre de ses onze premiers matchs et occupe la sixième place du classement. Manchester, qui a acheté le quintuple Ballon d'Or Ronaldo à la Juventus en août et a également acquis Raphaël Varane et Jadon Sancho cet été, a vu ses coûts salariaux augmenter de près d'un quart pour atteindre 105 millions d'euros. Les revenus du merchandising ont augmenté de 21 %. Cela est dû en partie à l'arrivée de nouveaux joueurs, dont Ronaldo, et au fait que davantage de matches à domicile ont été joués.