Le Real Madrid s'est imposé pour la première fois de la saison en Ligue des Champions (0-1) lors de son déplacement à Galatasaray ce mardi soir. Titulaire, Thibaut Courtois a disputé l'entièreté de la partie tandis qu'Eden Hazard a été remplacé à la 78e minute.

Dos au mur avant son déplacement à Galatasaray, le Real Madrid, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois au coup d'envoi, mettait rapidement le pied sur le ballon et dominait les débats. Hazard se montrait d'ailleurs décisif en offrant le but d'ouverture à Toni Kroos (18e). De l'autre côté, Thibaut Courtois devait s'employer à une seule reprise devant Belhanda.

Après la pause, les Madrilènes poursuivaient leur domination mais ne se montraient pas efficace à l'image d'Eden Hazard qui trouvait la barre après avoir éliminé Muslera. Les nombreuses occasions manquées n'empêchaient pas le Real Madrid de décrocher sa première victoire cette saison en Ligue des Champions.

Les troupes de Zinédine Zidane comptent désormais 4 points et ont dépassé le Club de Bruges au classement après sa lourde défaite à domicile contre le PSG (0-5). Les Parisiens caracolent en tête avec 9 unités, les Brugeois (2) et les Stambouliotes (1) ferment la marche.