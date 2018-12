Le Real Madrid, sans Thibaut Courtois, rejoint aisément les 1/8es de finale

Le Real, qui a laissé Thibaut Courtois au repos, avai déjà gagné le match aller 0-4. Asensio (33e et 35e) et Sanchez (39e) avant la pause, Isco (47e et 83e) et Vinicius (75e), ensuite, ont marqué les buts des Madrilènes. Qasmi (81e) a sauvé l'honneur pour les visiteurs sur penalty.

Résultats jeudi soir : Real Madrid - Melilla (4-0 aller/6-1 retour) Levante - Lugo (1-1 aller/2-1 retour) A suivre (18h30) Eibar - Sporting Gijón 0-2 (18h30) SD Huesca - Athletic Bilbao 0-4 Betis Séville - Santander 1-0 (20h45) Résultats mardi soir : Valence CF - Ebro (2-1 aller/1-0 retour) Getafe - Cordoue (2-1 aller/5-1 retour) Rayo Vallecano - Leganés (2-2 aller/0-1 retour) Espanyol Barcelone - Cadix (1-2 aller/1-0 retour) Résultats mercredi soir : Atlético Madrid - Sant Andreu (1-0 aller/4-0 retour) Gérone - Alavés (2-2 aller/2-1 retour) Séville - Villanovense (0-0 aller/1-0 retour) Villarreal - Almeria (3-3 aller/8-0 retour) Real Sociedad - Celta Vigo (1-1 aller/2-0 retour) Barcelone - Cultural Leonesa (1-0 aller/4-1 retour) Valladolid - Majorque (2-1 aller/2-1 retour)