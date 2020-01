Le Real Madrid et Flamengo sont arrivés à un accord concernant le transfert de Reinier, jeune milieu offensif brésilien de 18 ans. Considéré comme un grand espoir du football brésilien, Reinier est lié aux Madrilènes jusqu'en 2026, a écrit le Real Madrid dans un communiqué.

"Le joueur intègrera le Real Madrid Castilla (équipe réserve du Real Madrid, ndlr) une fois que sa participation au tournoi préolympique avec la sélection du Brésil des moins de 23 ans sera terminée", a précisé le Real.

A 18 ans à peine, Reinier a déjà remporté un titre national et une Copa Libertadores avec Flamengo. En 2019, il a d'ailleurs marqué 6 buts et distillé 2 assists en 14 matches de championnat.

Selon la presse madrilène, la direction du club de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard a payé la clause libératoire du joueur estimée à 30 millions d'euros.

Chez les Merengues, Reinier va retrouver de nombreux compatriotes brésiliens. Outre les tauliers que sont Marcelo et Casemiro, les jeunes Eder Militao (22), Vinicius (19) et Rodrygo (19) figurent aussi dans l'effectif de Zinédine Zidane.

Après 20 journées de Liga, le Real Madrid partage la tête avec son rival du FC Barcelone. Les deux ténors du championnat comptent huit longueurs d'avance sur l'Atlético Madrid.

