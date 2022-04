Bien mal embarqués, les Merengue ont été notamment sauvés par leurs vétérans Luka Modric, 36 ans, auteur d'un assist exceptionnel et Karim Benzema, 34 ans, auteur de son quatrième but dans la double-confrontation.

Au terme d'une soirée riche en buts et en rebondissements, le Real Madrid a finalement validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant Chelsea mardi au stade Santiago Bernabeu. Les Merengues, vainqueurs 1-3 à Stamford Bridge, ont arraché des prolongations avant de perdre la rencontre 2-3, un écart suffisant pour passer en demies.

Le match commençait sur les chapeaux de roue. Mason Mount recevait le ballon dans la surface et ouvrait le score pour les Londoniens après 15 minutes de jeu d'une frappe sèche en dessous de la lucarne. En deuxième période, Antonio Rüdiger refroidissait le Santiago Bernabeu en doublant la mise de la tête sur corner, et remettait les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs (51e). Une dizaine de minutes plus tard, Chelsea récupérait un ballon très haut et Marcos Alonso, formé au Real, envoyait une frappe surpuissante dans la lucarne de Thibaut Courtois mais le but était finalement annulé pour une légère faute de main du latéral gauche espagnol (63e). Sur l'action suivante, c'est Karim Benzema qui s'illustrait pour la première fois de la rencontre en envoyant une tête sur la barre transversale d'Edouard Mendy (66e). Organisé et dominateur, Chelsea inscrivait ce qu'on croyait être le but de la qualification grâce à Timo Werner qui profitait des largesses de la défense madrilène pour tromper Courtois (75e). Le portier belge permettait toutefois aux siens de rester dans la rencontre en sortant une tête de Kai Havertz d'une jolie claquette latérale (77e). Alors qu'on pensait Chelsea parti vers la qualification, Luka Modric envoyait une passe extraordinaire de l'extérieur du pied que Rodrygo convertissait pour remettre les deux équipes à égalité (80e) et offrir aux spectateurs 30 minutes de jeu supplémentaires.

Lors des prolongations, c'est le meilleur buteur madrilène, Karim Benzema, qui sortait de sa boîte pour remettre les siens aux commandes sur l'ensemble des deux matchs d'une tête rageuse sur un centre de Vinicius Junior (96e). En fin de prolongation, Courtois s'illustrait à nouveau en sortant une frappe puissante d'Hakim Ziyech (113e). Jorginho obtenait une toute dernière possibilité dans la dernière minute de jeu mais il écrasait trop sa frappe (119e).

Thibaut Courtois a joué toute la rencontre alors qu'Eden Hazard et Romelu Lukaku étaient tous deux blessés.

