Le Real Madrid a maîtrisé le FC Barcelone 2-1 dimanche au Camp Nou lors du clasico comptant pour la 10e journée de Liga, et reprend provisoirement les rênes du classement (20 points) avant le match entre l'Atlético Madrid et la Real Sociedad en soirée (21h00).

Pour ce premier clasico depuis les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les Madrilènes se sont imposés grâce au premier but sous le maillot blanc du défenseur David Alaba puis à une deuxième réalisation signée Lucas Vazquez (90e+4) avant que Sergio Agüero ne réduise le score pour le Barça (90e+7).

Thibaut Courtois défendait les buts du Real, et semblait s'être blessé tout seul en fin de partie, avant de se relever et de finir la rencontre. Eden Hazard est resté sur le banc toute la rencontre.

Pour ce premier clasico depuis les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les Madrilènes se sont imposés grâce au premier but sous le maillot blanc du défenseur David Alaba puis à une deuxième réalisation signée Lucas Vazquez (90e+4) avant que Sergio Agüero ne réduise le score pour le Barça (90e+7). Thibaut Courtois défendait les buts du Real, et semblait s'être blessé tout seul en fin de partie, avant de se relever et de finir la rencontre. Eden Hazard est resté sur le banc toute la rencontre.