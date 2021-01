Le Real Madrid et l'Eintracht Francfort ont officialisé jeudi au travers de communiqués le retour au club allemand de l'attaquant international serbe Luka Jovic (23 ans) en prêt jusqu'à la fin de la saison.

"Le Real Madrid C. F. et l'Eintracht Francfort sont tombés d'accord sur le prêt du joueur Luka Jovic jusqu'à la fin de la saison actuelle", a annoncé le club madrilène dans un bref communiqué, jeudi après-midi.

Le retour de Jovic à l'Eintracht, où il avait éclos en 2018-2019 avant de rejoindre la capitale espagnole à l'été 2019 pour 60 M d'EUR, avait été avancé mardi par le directeur sportif de l'équipe allemande Fredi Bobic.

"Luka Jovic va nous être prêté jusqu'à l'été. Nous devons encore régler quelques détails comme par exemple la visite médicale. Si tout va bien il sera très bientôt de retour chez nous", a déclaré Bobic avant le coup d'envoi du match de 16e de finale de coupe d'Allemagne entre le Bayer Leverkusen et Francfort sur la chaîne Sky sports, mardi.

"Ca n'a pas été facile à Madrid pour Luka récemment. Pour lui, c'est important de revenir pour se recentrer. Son grand désir était de revenir à l'Eintracht", a affirmé Bobic jeudi, cité dans le communiqué de l'Eintracht.

