l faut remonter à la saison 2006-2007 pour retrouver des stats offensives aussi pauvres dans le chef du club madrilène. D'autant plus frustrant de devoir se passer à nouveau d'Eden Hazard.

"Dribbler, c'est plus facile que marquer", rigole Vinícius Júnior dans le quotidien El País. Cela se remarque dans les statistiques de l'ailier brésilien, qui n'a claqué que trois buts en 24 matches de championnat cette saison.Depuis le départ de Cristiano Ronaldo durant l'été 2018, la Casa Blanca connaît quelques soucis au niveau offensif, mais cette saison, la situation n'a jamais été aussi mauvaise. Après 27 journées de Liga, le compteur des Merengues restent bloqué à 46 pions. Ce qui fait du Real 2020-2021 le moins productif depuis sa version 2006-2007, quand les hommes de Fabio Capello avaient marqué 37 buts à peine en autant de rencontres."On a toujours du mal contre des équipes qui cadenassent le jeu derrière", a expliqué Zinédine Zidane après la courte victoire 2-1 de samedi dernier contre le modeste Elche. Les buts du Real ne sont en effet tombés qu'en seconde période, après que Zizou a lancé Toni Kroos et Luka Modric dans la partie. À la base, le Français aurait préféré préserver le duo en vue de la confrontation cruciale de la Ligue des champions contre l'Atalanta (remportée 3-1 ce mardi). "On croit en ce qu'on fait", a ensuite indiqué Zidane. Les journalistes présents ont également remarqué que le double Z avait ajusté son système pendant le match, passant de trois défenseurs centraux et de deux arrières dans 4-3-3 plus classique. "Je ne pense pas que le système ait beaucoup changé. Le plus important, c'est qu'on croit en ce qu'on fait", a-t-il répété.Comme souvent déjà cette saison, le sauveur du Real contre Elche a les traits de Karim Benzema, qui a marqué les deux buts (une tête et un tir du gauche). L'attaquant de 33 ans compte déjà quinze buts en championnat et quatre en Ligue des champions. "Chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous savons que nous devons passer à la vitesse supérieure pour prendre la première place", a déclaré la Benz après le match contre Elche. "En première mi-temps, il n'y avait pas beaucoup de mouvement de notre côté et on a un peu défendu en reculant. Mais nous en avons quand même fait deux fois la différence en seconde période."Fun fact : avec ce but de la tête contre Elche, Benzema a désormais marqué six fois de la caboche. Des chiffres équivalents à ceux de Robert Lewandowski (Bayern), Sasa Kalajdzic (Stuttgart) et Youssef En-Nesyri (FC Séville). Seul Harry Kane fait mieux dans les cinq grandes compétitions européennes. Et qualif' européenne ou pas, K-Rimet ses copains ont de quoi se prendre la tête...