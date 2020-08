Alphonse Areola, barré par Thibaut Courtois dans les buts du Real Madrid, va retourner au Paris Saint-Germain. Le club espagnol a annoncé mardi que le prêt du portier français était terminé.

"Le club tient à remercier Areola pour son dévouement, son professionnalisme et son comportement exemplaire durant cette saison et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape", a écrit le Real dans un communiqué. Areola, 27 ans, aura porté le maillot des Merengue à neuf reprises, dont quatre en championnat et deux en Ligue des Champions, chaque fois contre le Club de Bruges. Le Français, sacré champion d'Espagne cette saison, va donc retourner au PSG, le club où il a été formé.