Selon le Parisien et L'Equipe, cette première offre a été repoussée par le PSG.

Le Real Madrid a formulé une première offre de 160 millions d'euros au Paris SG pour recruter l'attaquant star Kylian Mbappé, dont le contrat expire en 2022, rapportent mercredi plusieurs médias français et espagnols.

"Le Real à l'attaque", écrit le quotidien sportif L'Equipe en "une", en mentionnant le montant "assez vertigineux" de la proposition madrilène. RMC a également annoncé mardi soir l'offre du Real.

Mais pour le journal Le Parisien, comme pour L'Equipe, le PSG a repoussé cette approche. "Il y a déjà une offre du Real: 160 millions", titre en Espagne le quotidien sportif Marca, à l'unisson de son concurrent AS, qui table sur des négociations à venir "difficiles".

Le Paris Saint-Germain pousse depuis des mois pour conserver le buteur de 22 ans, qu'il a recruté en 2017 pour 180 millions d'euros. Mais les négociations pour prolonger son contrat expirant en juin prochain n'ont toujours pas abouti, laissant entrevoir un départ de la star avant la fin du mercato, le 31 août. S'il venait à rester cette saison, "Kyky" pourrait partir dans un an sans contrepartie financière pour le PSG.

Après l'arrivée récente de Lionel Messi, Mbappé "n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre" que de rester, avait lancé le président Nasser Al-Khelaïfi, le 11 août. "Je ne le vois pas ne pas être avec nous cette saison", a renchéri son entraîneur Mauricio Pochettino, jeudi dernier.

Mais l'offensive espagnole a de quoi relancer le feuilleton, qui s'annonce brûlant alors que le mercato aborde la dernière ligne droite.

Le Real tient une place particulière dans le coeur de Mbappé, qui avait des posters de Cristiano Ronaldo, époque madrilène (2009-2018), dans sa chambre d'adolescent. L'attaquant, champion du monde avec les Bleus en 2018, a marqué un but et délivré deux passes décisives lors des trois premières journées de Ligue 1.

