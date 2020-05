Le Real Madrid et le FC Barcelone voudraient baisser leur masse salariale pour la saison prochaine, a écrit dimanche le journal AS. La raison pour cette baisse est évidemment l'impact financier de la crise liée au coronavirus sur le monde du football. Le Real Madrid viserait une baisse de 30%. Le pourcentage serait plus élevé à Barcelone. Cette baisse salariale serait d'application pour les joueurs, staff et dirigeants. Ces nouvelles réductions sont indépendantes des efforts déjà consentis le mois dernier.

Selon AS, le Real Madrid perdrait au moins 20 % de ses revenus, ce qui équivaut à un montant d'environ 165 millions d'euros. La masse salariale de l'équipe première est estimée à 283 millions d'euros et une baisse de 30% permettrait au club d'économiser 85 millions d'euros. 15 millions seraient économisés pour le staff et les membres de la direction. Le reste du personnel ne serait pas impacté par cette mesure.

À Barcelone, les économies seraient plus élevées. Le club catalan perdrait entre 120 et 140 millions d'euros de revenus et a calculé une baisse de son budget à hauteur de 250 millions d'euros. C'est pourquoi le club veut aussi baisser les salaires. Cette saison, le Barça a versé 680 millions d'euros de salaires au sein de l'ensemble du club, soit 60 à 65 % de son budget total de 1,047 milliard d'euros. Si le budget total est réduit à 750 millions d'euros, la masse salariale devrait être réduite à 450 millions d'euros.

