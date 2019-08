Après la piste Barcelone, Neymar "à l'horizon" du Real Madrid ? La presse espagnole s'est enflammée vendredi autour d'un possible intérêt du club madrilène pour la superstar brésilienne du Paris SG, qui semble comme mise "aux enchères" entre les deux grands d'Espagne.

"Neymar à l'horizon", titre en première page le quotidien sportif Marca, le plus lu d'Espagne, avec ce commentaire: "Le Real accepte l'idée que (le Français Paul) Pogba est un dossier impossible et le Brésilien revient sur le devant de la scène".

En pages intérieures, Marca explique qu'un départ de Pogba de Manchester United est désormais improbable puisque le club anglais n'a pas recruté de milieu de terrain à l'issue du mercato d'été, clos jeudi soir en Angleterre mais encore ouvert jusqu'au 2 septembre en Espagne ou en France. Le milieu français des "Red Devils" était considéré comme le choix numéro un de l'entraîneur merengue Zinédine Zidane.

L'abandon probable de cette piste permet au Real de "récupérer son pouvoir de décision en vue d'un recrutement galactique. Et la priorité est désormais un attaquant", fait valoir Marca, sans citer de source.

Enchères entre Real et Barça

Pour sa part, le journal madrilène As décrit des "enchères" entre Real et Barça pour attirer l'attaquant brésilien (27 ans), désireux de quitter le PSG deux ans après être devenu le joueur le plus onéreux de l'histoire (222 M EUR) en quittant Barcelone avec fracas.

"Le joueur a été proposé au club merengue et il y a eu des discussions", croit savoir As, qui ne cite pas de source non plus.

As et Marca rappellent d'ailleurs que le PSG entretient de bien meilleures relations avec le Real qu'avec le Barça.

"Le Barça contre-attaque"

Dans la presse catalane, la menace madrilène est prise très au sérieux: "Le Barça contre-attaque pour Neymar", titre le quotidien barcelonais Sport, qui évoque une possible nouvelle offre incluant le milieu offensif barcelonais Philippe Coutinho.

"Le Barça demande (à Neymar) qu'il freine son transfert au Real et qu'il se positionne en vue d'un retour au Camp Nou", poursuit Sport.

Mundo Deportivo, de son côté, assure que la "priorité" de l'attaquant brésilien est un retour à Barcelone, où jouent toujours ses amis Lionel Messi et Luis Suarez.

"Le Brésilien a fixé le 20 août comme date limite pour voir si (le Barça) mise sur lui", rapporte le journal, laissant entendre que Neymar pourrait ensuite étudier "d'autres destinations". Y compris le Real ?