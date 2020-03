Le Championnat d'Espagne de football a été suspendu pour "au moins les deux prochaines journées", tandis que le Real Madrid a été placé en quarantaine jeudi, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

"Devant les circonstances connues (jeudi) matin, en référence à la quarantaine établie au Real Madrid et les possibles cas positifs chez des joueurs d'autres clubs, (...) LaLiga a décidé de suspendre au moins les deux prochaines journées", a indiqué la ligue professionnelle de football espagnole dans un communiqué.

Au même moment, le Real Madrid a confirmé via un communiqué qu'un joueur de son équipe de basket-ball a été "testé positif au Covid-19".

"Les équipes premières de basket et de football" ainsi que "tout le personnel" du Real Madrid ont donc été immédiatement "placés en quarantaine", étant donné que les deux équipes "partagent les installations du centre d'entraînement du Real Madrid", qui a donc été fermée.

"Les matches d'Euroligue de basket et de LaLiga de football, prévus aujourd'hui et demain (jeudi et vendredi), ne se disputeront pas", a ajouté le Real Madrid dans son communiqué.

Mardi, LaLiga avait publié un communiqué pour annoncer dans un premier temps que "les matches de LaLiga Santander (1re division) et LaLiga Smartbank (2e division) seront disputés à huis clos, à partir d'aujourd'hui et durant au moins les deux prochaines semaines", en suivant les recommandations du Conseil supérieur des sports (CSD).

Mais mercredi, sous la pression des clubs de troisième division (le plus haut niveau non-professionnel en Espagne), la fédération espagnole de football (RFEF) a décrété la suspension de tout le football amateur du pays, quel que soit le niveau, la catégorie d'âge, le sexe ou la discipline.

Une décision qui va au-delà des recommandations du gouvernement: mardi, à l'issue d'une réunion interministérielle, le Conseil supérieur du sport espagnol a demandé à toutes les fédérations sportives du pays de "disputer toutes les compétitions professionnelles ou non-professionnelles à huis clos pendant quinze jours".

Avec 2.140 cas et 48 morts selon le dernier bilan communiqué mercredi soir par le ministère de la Santé, l'Espagne est désormais l'un des pays les plus touchés du monde par la pandémie, et le plus touché en Europe derrière l'Italie. Dimanche, elle ne recensait encore que 589 cas.

