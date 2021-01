Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid, éliminé 2-1 après prolongation en 16es de finale de Coupe du Roi par une équipe de D3, Alcoyano, mercredi en conférence de presse d'après-match): "Je suis l'entraîneur, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Je vais l'assumer, comme toujours."

"Leur gardien a fait deux ou trois arrêts, le deuxième but ne voulait pas entrer... Les joueurs ont essayé. C'est comme ça, on est dehors. Contre une équipe de Segunda B (D3 espagnole), on doit sceller le match plus vite, mais ça n'a pas été ainsi. Ce n'est pas une honte, rien de ça. On va continuer à travailler pour se sortir de là, on l'a déjà fait et on le refera. Ca fait mal, parce qu'on n'aime pas perdre, mais on ne va pas devenir fous à cause de ça. Maintenant, on a la Liga et la Ligue des champions. J'assume la responsabilité de cette défaite, et adviendra ce qu'il adviendra ces prochains jours."

