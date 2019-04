Thibaut Courtois était dans le but du Real Madrid dimanche lors de la défaite au Rayo Vallecano dans le cadre de la 35e journée du championnat d'Espagne de football (1-0). Grâce à ce succès acquis sur un penalty transformé par Adrian Embarba (23e), les visités (31 points) laissent la dernière place du classement à Huesca (30 points). Le Real Madrid (65 points) reste 3e mais est assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Le Real Madrid a directement mis la pression sur le dernier du championnat et une belle frappe enroulée de Marcelo a semblé donner le ton (5e). Mais le début de rencontre a été plus ouvert que prévu avec des visités, qui ont mis Courtois deux fois à contribution par Pozo. S'il s'est simplement couché pour repousser un envoi de l'attaquant espagnol, le gardien des Diables rouges a sauvé son équipe d'une solide parade du pied (17e). Le match était en train de basculer et sur un penalty accordé suite à l'intervention du VAR, Embarba a trompé Courtois (23e, 1-0). Jusqu'au repos, Les Franjirrojos ont bousculé des Merengues sans idées et menaient assez logiquement.

A la reprise, Courtois a immédiatement dû repousser des poings un tir puissant d'Embarba (52e). Les visités tenaient le bon bout d'autant que le Real ne parvenait pas à hausser le rythme. Les Merengues peinaient offensivement et défensivement aussi. Lancé à droite du rectangle, Javi Guerra a crocheté Courtois mais s'est trop déporte et n'a pas pu placer son ballon (86e).

France

En France, Nantes est allé s'imposer à Marseille (1-2). Le début de la rencontre a été prometteur avec 9 tirs dans les 15 premières minutes: nouveau record en Ligue 1 cette saison. Les premiers buts sont tombés un peu plus tard via Samuel Moutoussamy (22e, 0-1) et Mario Balotelli (25e, 1-1). Andrei Girotto (50e, 1-2) a redonné l'avance aux Canaris, qui se sont montrés solidaires en défense. Anthony Limbombe est monté en fin de match chez les vainqueurs (89e). Après 34 journées, l'OM (54 points) est 5e et Nantes (43) 12e.