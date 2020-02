Le Real, avec Thibaut Courtois dans les buts, a gagné 1-0 le derby de Madrid contre l'Atlético, où Yannick Carrasco est monté à 20 minutes de la fin, samedi, dans le cadre de la 22e journée du championnat d'Espagne. Karim Benzema a inscrit l'unique but de la rencontre (56e), confortant ainsi la place de leader du Real, toujours privé d'Eden Hazard.

L'Atlético a hérité des meilleures opportunités en première période. A la 17e minute, Courtois devait se détendre sur une reprise de Vitolo. Quelques minutes plus tard, le Diable Rouge voyait la tentative de Correa s'écraser sur l'extérieur du poteau (23e).

La seconde période débutait par un missile de Kroos repoussé par Oblak (47e). Le Real ouvrait le score à la 56e minute. Vinicius, monté à la pause, servait sur la gauche Mendy, parti dans le dos de la défense. Le latéral centrait en un temps pour Benzema, qui reprenait du plat du pied aux six mètres sans laisser la moindre chance à Oblak.

De retour à l'Atlético depuis vendredi après deux années passées en Chine, au Dalian Yifang, Yannick Carrasco montait à la 71e minute à la place de Vitolo.

La dernière occasion de la rencontre était pour Vinicius, dont le tir était bloqué par Oblak (82e).

Le Real n'avait plus battu l'Atlético à domicile en championnat depuis depuis décembre 2012. L'Atlético avait en effet obtenu trois victoires puis trois partages lors des six dernières rencontres de Liga jouées à Santiago Bernabeu.

Avec 49 points, le Real est assuré de conserver le fauteuil de leader à l'issue de cette journée. Le FC Barcelone pointe désormais à six longueurs avant de recevoir Levante dimanche. L'Atlético occupe la cinquième position avec 36 unités.

