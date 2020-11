Le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de l'Inter Milan (0-2). Eden Hazard a marqué sur penalty.

Le Real Madrid s'est rapproché des 8e de finale de la Ligue des champions en allant s'imposer 2 à 0 à Milan contre l'Inter, mercredi lors de la 4e journée de la phase de groupes.

En l'absence notamment de Sergio Ramos et Karim Benzema blessés, les hommes de Zinédine Zidane ont marqué par Eden Hazard sur penalty (7e) et Rodrygo, d'une superbe reprise de volée (59e). A deux journées de la fin le Real (2e, 7 pts) reste à une longueur du leader Mönchengladbach, devant le Shakhtar (3e, 4 pts) et l'Inter, qui se dirige vers une troisième élimination consécutive en phase de poules.

