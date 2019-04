Qatar Sports Investments, l'actionnaire majoritaire du PSG, penserait à racheter un club de Rome. Et, selon le Corierre dello sport et l'Equipe, ce club pourrait bien être l'AS Roma.

Propriétaire du club parisien depuis 2011, QSI souhaiterait un peu plus s'implanter en Europe. Les dirigeants auraient jeté leur dévolu sur la ville de Rome. Au même titre que Paris, il s'agit de la capitale du pays et représente un réel héritage historique. S'ils ont pensé à plusieurs autres villes du pays, c'est bien Rome qui a retenu leur attention. Et c'est l'AS Rome, plutôt que la Lazio, qui tenterait le groupe d'investissement. L'image de la Lazio, un peu trop sulfureuse au goût des Qataris, ne collerait pas avec les standards souhaités.

D'ailleurs, le Qatar a déjà investi dans le club. Le sponsor maillot étant devenu Qatar Airways, depuis l'an dernier, avec une contribution à hauteur de 40 millions d'euros sur trois ans.

Le propriétaire actuel du club, l'Américain James Palotta, s'est empressé de démentir la rumeur sur son compte Twitter.

Si le projet est encore un peu flou, c'est qu'un investisseur ne peut pas posséder deux clubs susceptibles de jouer les coupes d'Europe (Champions et Europa League). L'an dernier, Red Bull avait fait face à ce problème en Europa League, avec leurs clubs de Salzbourg et de Leipzig. L'entreprise autrichienne était parvenue à déléguer la direction du club de Salzbourg, l'UEFA avait donc décrété qu'il n'y avait plus de collusion entre les deux clubs.