Le PSV Eindhoven a licencié son entraîneur Mark van Bommel, a annoncé le club néerlandais lundi, au lendemain de la défaite 3-1 sur la pelouse de Feyenoord.

Le PSV pointe au 4e rang de la Eredivise avec 31 points en 17 matches, à 10 unités du leader, l'Ajax Amsterdam. La défaite de dimanche à Rotterdam était la 4e de la saison pour le clun d'Eindhoven. Ancien joueur du club, Mark van Bommel, 42 ans, était arrivé sur le banc du PSV en juin 2018 pour succèder à Philip Cocu. Il avait auparavant entraîné les U19 du PSV et été l'adjoint de son beau-père Bert van Marwijk avec les équipes nationales d'Arabie Saoudite et d'Australie. Le PSV communiquera le nom de son nouvel entraîneur plus tard dans la journée.