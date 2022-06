Il évoluait au PSG depuis l'été 2019 après avoir été formé à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone.

Le PSV s'est attaché les services de Xavi Simons (19 ans) ce mardi soir. Le talentueux milieu de terrain néerlandais a signé un contrat à Eindhoven jusqu'en 2027. Il vient du Paris Saint-Germain où il aurait pu également resigner un contrat, mais a choisi un transfert à Eindhoven, dans son pays natal.

"Je suis vraiment très heureux de ce transfert vers le PSV. Mon entourage et moi-même sommes convaincus que c'est le bon choix", a-t-il déclaré dans une première réaction sur le site du club. "Bien sûr, le PSV est un grand club. L'ambition exprimée par la direction m'a rendu encore plus enthousiaste. J'ai parlé avec l'entraîneur et il m'a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et quel rôle il compte me donner dans son dispositif. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à accumuler du temps de jeu. Je peux le faire ici. Je suis prêt pour ça et je veux faire mes preuves."

Le directeur du football John de Jong a déclaré que le PSV suivait le talentueux joueur néerlandais de manière intensive. "Nous avons vu presque toutes les rencontres qu'il a disputées la saison dernière en plus de tous les matchs internationaux qu'il a disputés avec les U19 Oranje. Nous avons été le voir en vrai lors de la Youth League à Leipzig, Paris, Bruges, Manchester et contre Séville. Il nous a convaincus. Xavi a tout ce qu'il faut pour devenir un joueur important pour le PSV. Il veut grandir avec nous."

Xavi Simons est né à Amsterdam, mais a grandi en Espagne. Il était membre de l'académie des jeunes du FC Barcelone avant de rejoindre le PSG lors de l'été 2019.

