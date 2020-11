Vice-champion d'Europe, le Paris SG va devoir se débrouiller sans Neymar ni Kylian Mbappé mercredi à Leipzig en Ligue des champions (21h00), une compétition que retrouve Cristiano Ronaldo avec la Juventus après une longue absence liée au Covid-19.

Groupe E: duel à distance

Séville (ESP) - Krasnodar (RUS)

Chelsea (ENG) - Rennes (FRA)

Avec quatre points chacun en deux matches, Chelsea et Séville vont poursuivre à distance le duel des favoris du groupe E, depuis leurs stades respectifs.

Encore conquérants ce week-end devant Burnley (3-0), les "Blues" de Frank Lampard ont le vent en poupe au moment de recevoir Rennes. Les Anglais ont la faveur des pronostics face aux novices français, à la recherche de leur première victoire dans la compétition européenne et privé de leur joyau Eduardo Camavinga, blessé. Les Londoniens, eux, peuvent compter sur le gardien sénégalais Edouard Mendy, recruté en septembre en provenance de Rennes, et sur leurs attaquants en forme Timo Werner, Hakim Ziyech et Kai Havertz.

Dans le même temps, le FC Séville de Julen Lopetegui accueille les Russes de Krasnodar, balayés 4-0 la semaine dernière par Chelsea.

Groupe F: Dortmund compte sur Haaland

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Lazio Rome (ITA)

Club Bruges (BEL) - Dortmund (GER)

Le Borussia Dortmund se déplace dans la Belgique natale de son défenseur Thomas Meunier pour affronter le Club Bruges, co-leader du groupe (4 points) avec la Lazio. Les Allemands, qui comptent un point de moins, miseront une fois de plus sur leur attaquant fétiche Erling Haaland.

Le prodige norvégien de 20 ans a démarré cette nouvelle saison pied au plancher: cinq buts en cinq matches de Bundesliga, deux buts en deux rencontres européennes face à la Lazio Rome (défaite 3-1) et au Zenit Saint-Pétersbourg (victoire 2-0).

En Russie, les Italiens vont eux miser sur le retour des cadres absents la semaine dernière à Bruges, à commencer par Ciro Immobile. Le meilleur buteur de Serie A la saison écoulée, resté en Italie après des "résultats douteux" à un test Covid-19, a fêté son retour dimanche avec un but déterminant contre le Torino (4-3).

Groupe G: Ronaldo, le retour

Ferencváros (HUN) - Juventus Turin (ITA)

Barcelone (ESP) - Dynamo Kiev (UKR)

"Ce n'est pas possible de rater autant..." : l'entraîneur du Barça Ronald Koeman, lassé des problèmes d'efficacité de son équipe samedi chez Alavés (1-1), espère voir la machine à buts se réenclencher contre le Dynamo Kiev. L'objectif est d'autant plus atteignable que les Ukrainiens, fauchés par le coronavirus, viennent au Camp Nou sans leur gardien Georgiy Bushchan (testé positif) ni leur capitaine Serhiy Sydorchuk, suspendu.

Lionel Messi et ses partenaires visent donc la passe de trois, après deux succès inauguraux. Le dernier, acquis la semaine passée contre la Juventus Turin (2-0), les place seuls en tête du groupe.

Les Italiens partent eux en mission reconquête chez les Hongrois de Ferencváros avec le renfort de Cristiano Ronaldo. Après avoir raté quatre matches pour cause de coronavirus, le Portugais a soigné son retour dimanche avec un doublé face à La Spezia (4-1).

Groupe H: Paris, attaque en berne

Basaksehir (TUR) - Manchester United (ENG)

RB Leipzig (GER) - Paris SG (FRA)

La victoire du PSG à Istanbul contre Basaksehir (2-0) a certes apaisé un peu les doutes parisiens, nés d'un revers initial contre Manchester United (défaite 2-1). Mais c'est face à un adversaire direct, Leipzig, que le Paris SG se mesure mercredi.

A égalité de points avec les Allemands, le PSG doit s'imposer face à l'équipe de Julian Nagelsmann pour s'assurer d'être parmi les deux places qualificatives à mi-parcours de la phase de groupe.

Problème, il faudra faire sans le trident offensif composé de Neymar (adducteurs), Mauro Icardi (genou) et Kylian Mbappé (cuisse), dont le nom s'est ajouté mardi à la longue liste des blessés. Des "Quatre Fantastiques" parisiens, il ne reste qu'Angel Di Maria...

Groupe E: duel à distanceSéville (ESP) - Krasnodar (RUS)Chelsea (ENG) - Rennes (FRA)Avec quatre points chacun en deux matches, Chelsea et Séville vont poursuivre à distance le duel des favoris du groupe E, depuis leurs stades respectifs.Encore conquérants ce week-end devant Burnley (3-0), les "Blues" de Frank Lampard ont le vent en poupe au moment de recevoir Rennes. Les Anglais ont la faveur des pronostics face aux novices français, à la recherche de leur première victoire dans la compétition européenne et privé de leur joyau Eduardo Camavinga, blessé. Les Londoniens, eux, peuvent compter sur le gardien sénégalais Edouard Mendy, recruté en septembre en provenance de Rennes, et sur leurs attaquants en forme Timo Werner, Hakim Ziyech et Kai Havertz.Dans le même temps, le FC Séville de Julen Lopetegui accueille les Russes de Krasnodar, balayés 4-0 la semaine dernière par Chelsea.Groupe F: Dortmund compte sur HaalandZenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Lazio Rome (ITA)Club Bruges (BEL) - Dortmund (GER)Le Borussia Dortmund se déplace dans la Belgique natale de son défenseur Thomas Meunier pour affronter le Club Bruges, co-leader du groupe (4 points) avec la Lazio. Les Allemands, qui comptent un point de moins, miseront une fois de plus sur leur attaquant fétiche Erling Haaland. Le prodige norvégien de 20 ans a démarré cette nouvelle saison pied au plancher: cinq buts en cinq matches de Bundesliga, deux buts en deux rencontres européennes face à la Lazio Rome (défaite 3-1) et au Zenit Saint-Pétersbourg (victoire 2-0).En Russie, les Italiens vont eux miser sur le retour des cadres absents la semaine dernière à Bruges, à commencer par Ciro Immobile. Le meilleur buteur de Serie A la saison écoulée, resté en Italie après des "résultats douteux" à un test Covid-19, a fêté son retour dimanche avec un but déterminant contre le Torino (4-3). Groupe G: Ronaldo, le retourFerencváros (HUN) - Juventus Turin (ITA)Barcelone (ESP) - Dynamo Kiev (UKR)"Ce n'est pas possible de rater autant..." : l'entraîneur du Barça Ronald Koeman, lassé des problèmes d'efficacité de son équipe samedi chez Alavés (1-1), espère voir la machine à buts se réenclencher contre le Dynamo Kiev. L'objectif est d'autant plus atteignable que les Ukrainiens, fauchés par le coronavirus, viennent au Camp Nou sans leur gardien Georgiy Bushchan (testé positif) ni leur capitaine Serhiy Sydorchuk, suspendu.Lionel Messi et ses partenaires visent donc la passe de trois, après deux succès inauguraux. Le dernier, acquis la semaine passée contre la Juventus Turin (2-0), les place seuls en tête du groupe. Les Italiens partent eux en mission reconquête chez les Hongrois de Ferencváros avec le renfort de Cristiano Ronaldo. Après avoir raté quatre matches pour cause de coronavirus, le Portugais a soigné son retour dimanche avec un doublé face à La Spezia (4-1).Groupe H: Paris, attaque en berneBasaksehir (TUR) - Manchester United (ENG)RB Leipzig (GER) - Paris SG (FRA)La victoire du PSG à Istanbul contre Basaksehir (2-0) a certes apaisé un peu les doutes parisiens, nés d'un revers initial contre Manchester United (défaite 2-1). Mais c'est face à un adversaire direct, Leipzig, que le Paris SG se mesure mercredi. A égalité de points avec les Allemands, le PSG doit s'imposer face à l'équipe de Julian Nagelsmann pour s'assurer d'être parmi les deux places qualificatives à mi-parcours de la phase de groupe.Problème, il faudra faire sans le trident offensif composé de Neymar (adducteurs), Mauro Icardi (genou) et Kylian Mbappé (cuisse), dont le nom s'est ajouté mardi à la longue liste des blessés. Des "Quatre Fantastiques" parisiens, il ne reste qu'Angel Di Maria...