Le PSG vainc sa malédiction, élimine Dortmund et rejoint les quarts

Cela faisait trois saisons que le PSG n'avait plus atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions de football. Battus 2-1 à l'aller, les champions de France ont infligé un 2-0 au Borussia Dortmund au match retour joué à huis clos dans le Parc des Princes. Grâce à Neymar (28e, 1-0) et Juan Bernat (45e+1, 2-0), le PSG rejoint l'Atalanta Bergame et Leipzig en quarts de finale. Titulaires avec Dortmund, Thorgan Hazard et Axel Witsel ont été remplacés respectivement à la 68e et 71e minute. Les Allemands ont terminé à dix à la suite de l'exclusion d'Emre Can (89e).

© reuters