Le Paris Saint-Germain de Thomas Meunier enlève son 8e titre de champion de France de football, le 6e en 7 ans, après le partage de Lille à Toulouse (0-0) lors de la 33e journée du championnat de Ligue 1.

Les Parisiens comptent 81 points pour 65 aux Lillois alors que ces derniers ne peuvent plus en gagner que 15 lors des cinq dernières journées de compétition. Le PSG pourra fêter ce nouveau titre dès ce dimanche soir à 21h00 à l'occasion de la venue de l'AS Monaco. Après un premier titre en 1986 et un deuxième en 1994, le PSG a imposé sa domination sur la Ligue 1 depuis son rachat par le Qatar en 2011. Depuis la saison 2012-13, le club parisien n'a manqué qu'un titre, celui de la saison 2016-17 enlevé par Monaco. Avec 8 titres, le PSG rejoint Nantes et Monaco au palmarès des clubs les plus titrés. Seuls Saint-Etienne (10 titres) et l'Olympique Marseille (9) le précède. (Belga)