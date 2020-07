Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a répondu sèchement vendredi dans le Parisien aux propos virulents à son encontre tenus la veille par Thomas Meunier.

L'ancien latéral droit parisien, qui a rejoint le 25 juin dernier le Borussia Dortmund après être arrivé en fin de contrat, avait estimé que les Parisiens ne lui avaient pas témoigné de respect, notamment en ce qui concerne la fin de la Ligue des champions qu'il aurait pu jouer avec le PSG avec l'accord de Dortmund. Le Diable Rouge avait aussi nié avoir refusé une prolongation de contrat proposée par le PSG.

"Leonardo n'a jamais tenté de trouver un accord avec le BVB, encore moins avec moi. Il voulait que je vienne jouer pour le PSG presque gratuitement", avait déclaré Meunier à l'agence de presse allemande DPA.

"Pour les joueurs en fin de contrat, nous avons mis en place une politique commune : les prolonger de deux mois (juillet et août) afin de terminer les compétitions aux mêmes conditions que celles en vigueur dans leur contrat qui se finissait le 30 juin 2020", a expliqué Leonardo au quotidien Le Parisien, vendredi.

"Meunier, lui, avait déjà signé à Dortmund. Je ne sais pas quand" a encore ajouté le Brésilien. "Libre depuis le 1er janvier de s'engager où il veut, il était dans son bon droit. Il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Il n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf quand il était blessé. On a essayé de le prolonger, il n'a pas voulu, c'est son droit".

