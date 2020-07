Changer la formule ou faire confiance au meilleur remplaçant? Avec le forfait de Kylian Mbappé pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon vendredi (21h10), Paris doit déjà s'adapter à une possible absence de son attaquant vedette pour la Ligue des champions.

La "positive attitude" de "KM" depuis son entorse à la cheville droite, entre sourires affichés lors de la remise du trophée de la Coupe de France et clichés encourageants sur les réseaux sociaux, n'empêche pas le casse-tête pour son entraîneur Thomas Tuchel.

Avec "environ trois semaines" d'absence, la star parisienne manquera cette deuxième finale de coupe nationale et la réception de Sochaux, le 5 août en amical, deux matches censés mettre en orbite le PSG avant le quart de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame, le 12 août à Lisbonne.

Le tandem huilé avec Neymar et l'association des "Quatre Fantastiques" étant mis entre parenthèses, c'est tout une animation, échafaudée depuis janvier, qu'il faut d'ores et déjà revoir !

Pour le technicien allemand, les alternatives ne sont pas nombreuses: soit il garde son système à quatre attaquants, et remplace ainsi Mbappé par Pablo Sarabia ou Eric Maxim Choupo-Moting; soit il change de structure de jeu, en ajoutant un milieu à la place d'un avant-centre dans un schéma en 4-3-3.

Sarabia, recours N.1

"S'il n'y a pas Mbappé, il y a Neymar. S'il y a pas Neymar, il y a Icardi. S'il y a pas Icardi, il y a Di Maria. Cette équipe du Paris SG a énormément de très bons joueurs, l'absence d'un joueur ne suffit pas à l'affaiblir": en faisant la liste des dangers offensifs de son futur adversaire sur l'antenne d'Europe 1 dimanche, l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia a omis le nom de Pablo Sarabia.

Moins clinquant sur le papier que Mauro Icardi, le recrutement de l'Espagnol (28 ans) est pourtant une réussite.

Malgré un statut de "super-remplaçant", l'ancien joueur de Séville s'est imposé comme l'un des joueurs les plus décisifs du PSG, avec 14 buts inscrits toutes compétitions confondues juste avant l'interruption des compétitions en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Mieux, il était titulaire lors du 8e de finale retour de Ligue des champions victorieux contre Dortmund (2-0)... déjà pour pallier l'absence de Mbappé, victime à l'époque d'une angine.

"D'un point de vue football, je suis très heureux de la façon dont ma première année se déroule", a confié Sarabia à l'AFP dans un entretien publié pendant le confinement, mi-avril.

Reste à confirmer dans le "money-time" qui se profile... pour ne pas faire regretter le départ fin juin d'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG qui a préféré ne pas prolonger son contrat.

Changement de système, la carte prudente

Voir Marquinhos de retour en sentinelle, scénario crédible ? Pendant toute la première partie de saison, le défenseur parisien a été repositionné au milieu de terrain dans un schéma en 4-3-3 pour solidifier l'équilibre de son équipe lors des matches importants.

Exemple le plus marquant ? La démonstration contre le Real Madrid (3-0) lors du premier match européen de la saison, le 18 septembre 2019.

Avec un potentiel offensif amputé de Mbappé et Angel Di Maria, suspendu pour le quart de finale de la C1, Tuchel peut décider de remettre son vice-capitaine au centre de terrain, sachant que la prolongation de Thiago Silva lui offre la garantie d'une charnière défensive de haut-niveau avec Presnel Kimpembe.

Si Marco Verratti est incontournable, Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont les autres postulants pour les deux places restantes. Le trio d'attaque reposant sur le talent de Neymar, Icardi et Sarabia. Il reste deux matches pour tester la formule...

