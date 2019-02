Le PSG prend une option sur les quarts de finale après sa victoire à Manchester United (0-2)

La rencontre à Manchester démarrait sur les chapeaux de roues et la première occasion était pour les Parisiens, privés de Neymar et Cavani, mais la frappe de Di Maria léchait le montant du but défendu par De Gea (5e). Quelques minutes plus tard, Rashford répondait par un centre-tir repoussé par Buffon (8e). L'intensité montait d'un cran et les deux formations se livraient un vrai combat. Les occasions se faisaient rares même si Mbappé, à la limite du hors-jeu, manquant un but tout fait (27e).

La rencontre se décantait après la pause et le PSG frappait le premier. Esseulé au petit rectangle sur un corner donné par Di Maria, Kimpembe fusillait De Gea pour donner l'avance aux Parisiens (53e). Sept minutes plus tard, Mbappé était à la conclusion d'un contre rondement mené pour assomer les Mancuniens. Les jambes coupées, Manchester, réduit à dix en fin de match suite à la deuxième carte jaune de Pogba (qui manquera le match retour), ne parvenait pas à mettre Buffon à contribution et la montée au jeu de Romelu Lukaku à six minutes du terme ne changeait rien à l'issue finale de la partie qui voit donc Paris prendre une belle option sur les quarts de finale avant le match retour.

Dans l'autre rencontre de la soirée, la Roma a pris la mesure de Porto (2-1). Après une première période fermée et pauvre en occasions, la rencontre s'est emballée dans les vingt dernières minutes. Zaniolo (70 et 76e) avait donné deux buts d'avance aux Romains avant que Adrian ne réduise la marque pour Porto (79e). Un but qui permet aux Portugais de garder toutes leurs chances d'inverser la tendance en vue du match retour.

Les matches retour de ces deux rencontres se tiendront le mercredi 6 mars à 21h00.