Dans le groupe H, rien n'est fait après la 5e journée de la Ligue des Champions. Mercredi, Le PSG s'est imposé 1-3 à Manchester United et Leipzig en a fait de même à Basaksehir. Du coup, trois équipes se retrouvent avec 9 points: Manchester United, PSG et Leipzig. Basaksehir (3 points) est dernier. Le 8 décembre, Leipzig reçoit Manchester et le PSG Basaksehir.

A Old Trafford, le PSG a entamé la rencontre de manière impeccable avec un but de Neymar tombé très vite (6e, 0-1). Par la suite, les Sangermanois se sont mis à défendre de plus en plus bas et Marcus Rashford a égalisé sur un tir dévié par Danilo (33e, 1-1). A la reprise, United a pris Keylor Navas pour un stand de tir sans succès. Mais après frappé sur la transversale Cavani (57e), Marquinhos a redonné l'avance aux Parisiens (69e, 1-2). Cela tournait mal pour les Red Devils, qui ont vu Fred être exclu (70e, 2 jaunes). Dans un final marqué par de nombreuses fautes, Neymar (90e+1, 1-3) a amplifié la victoire parisienne. En début de soirée, Leipzig est allé s'imposer 3-4 à Basaksehir.

Le duel entre les deux qualifiés du Groupe E, Séville (10 points) et Chelsea (13 points), s'est terminé par le succès 0-4 des Blues grâce à un quadruplé d'Olivier Giroud (8e, 54e, 74e, 82e s.p.). Plus tôt dans la soirée, Krasnodar (4 points) a assuré la troisième place en battant Rennes 1-0 (Marcus Berg, 71e). Même en cas de victoire contre Séville lors de la dernière journée, Jérémy Doku et ses équipiers (1 point) sont éliminés en fonction des confrontations directes avec Krasnodar.

Dans le groupe G, cette journée n'aura servi à rien puisque les deux premiers se sont imposés. Le FC Barcelone, sans Lionel Messi, a donné la leçon à Ferencvaros (0-3). Antoine Griezmann (14e, 0-1), Martin Braithwite (21e, 0-2) et Ousmane Dembele sur penalty (27e, 0-3) ont réglé le dossier avant la mi-temps. La Juventus en a fait de même au face au Dinamo Kiev (3-0) grâce à Federico Chiesa (21e, 1-0), Cristiano Ronaldo (54e, 2-0) et Alvaro Morata (66e, 3-0).

Le 8 décembre, Kiev et Ferencvaros, qui comptent un point, se disputeront la troisième place (2-2 à l'aller).

