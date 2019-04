Étrillé à Lille (5-1), le Paris Saint-Germain devra encore patienter pour décrocher son huitième titre de champion de France de football. Thomas Meunier, de retour de blessure après un mois, a dû quitter le terrain à la 24e après avoir marqué un but contre son camp dès la 7e minute.Les Dogues de Christophe Galtier ont ensuite connu une seconde mi-temps faste, parvenant à marquer quatre fois grâce à Pepe (51e), Jonathan Bamba (65e), Gabriel (71e) et Jose Fonte (84e).

Le match a mal débuté pour Meunier, déviant dans le but d'Alphonse Areola un centre venu de la droite (1-0, 7e). Si les Parisiens sont revenus au score grâce à Bernat à la 11e (1-1), ils ont ensuite perdu sur blessure Thiago Silva (16e) et Meunier (24e) avant de voir le défenseur espagnol se faire exclure pour avoir arrêté fautivement Nicolas Pepe qui filait au but (36e).

Le Paris Saint-Germain n'avait plus encaissé cinq buts dans un même match de L1 depuis décembre 2000 et une défaite à Sedan (5-1).

C'est déjà la deuxième fois que le PSG est forcé de retarder un sacre, le sixième en sept ans, qui lui est promis. En effet, l'équipe de Thomas Tuchel avait été neutralisée par Strasbourg (2-2) dimanche dernier.

Au classement, le PSG compte 81 points alors que Lille, deuxième avec 64 points, a fait un grand pas vers la deuxième place. En effet, les Lillois comptent huit points de plus que Lyon (3e, 56 pts). Les Parisiens pourraient être sacrés mercredi lors d'un déplacement à Nantes.

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester United, Paris disputera la finale de Coupe de France contre Rennes le 27 avril.