À la demande de Kylian Mbappé, le PSG a informé le père de Neymar qu'il cherchait un autre club pour lui.

Le moulin à rumeurs autour d'un transfert de Neymar (30 ans) tourne à plein régime en cette fin de mois de juin. "Il doit venir à Chelsea. Si cela arrive, ce sera super", a récemment déclaré son compatriote Thiago Silva, qui a lui aussi porté la vareuse parisienne depuis de nombreuses années.

Neymar est toujours sous contrat jusqu'en 2027 au PSG, où il perçoit un salaire d'environ 40 millions d'euros nets par saison. Cependant, il n'est plus considéré comme l'une des pièces maîtresses dans le nouveau projet parisien. Jusqu'à présent, le président Nasser Al-Khelaïfi pensait que tout faire pour garder Neymar heureux serait la meilleure solution pour qu'il s'exprime au mieux, mais après cinq saisons d'échecs en Ligue des champions, le PSG a changé son fusil d'épaule.

L'influence de Mbappé

Si Kylian Mbappé n'a finalement pas cédé aux sirènes du Real Madrid et a finalement choisi de poursuivre l'aventure dans la capitale française, c'est aussi parce que le PSG a décidé de faire de lui son nouveau fer de lance sportif. Selon les insiders du club parisien, Mbappé aurait également eu son mot à dire sur l'organisationdu club. L'attaquant aurait fait pression pour que Leonardo , le directeur sportif, soit démis de ses fonctions. Le Brésilien est l'homme qui est à l'origine de la venue de Neymar au PSG en 2017.

Mbappé s'est aussi rendu compte de ce que tout le monde savait déjà : son compère brésilien ne supporte pas la routine d'entraînement et de rééducation. C'était également ce à quoi Mauricio Pochettino faisait référence lorsqu'il avait déclaré lors d'une conférence de presse avant la trêve de Noël qu'"aucun joueur ne devait être au-dessus de l'équipe."

C'est fini le temps des sourires entre Neymar et Mbappé. © iStock

Un représentant du champion de France a contacté le père de Neymar la semaine dernière pour lui faire savoir que le PSG cherche une porte de sortie pour son fils. Cette information a d'abord été révélée par RMC avant d'être confirmée par El País. Une source proche d'Al-Khelaifi serait à l'origine de ces révélations. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le président du club parisien a accordé une interview au Parisien, la semaine dernière, dans laquelle il déclarait ceci : "Nous ne voulons plus de bling bling, les paillettes, c'est fini."

SelonEl País, le PSG aurait assuré au père de Neymar qu'il paiera jusqu'au dernier centime du contrat de son fils. Sachant que Neymar Jr est encore lié au pensionnaire du Parc des Princes jusqu'en juin 2027, cela représente une somme d'environ 200 millions d'euros. Il est peu probable qu'un club veuille prendre en charge un tel montant, donc l'option la plus réaliste est que Neymar soit loué. Le PSG serait même prêt à payer une partie du salaire de Ney dans sa nouvelle formation.

Neymar veut remporter un Ballon d'or loin du PSG

Neymar, quant à lui, a révélé à ses confidents qu'il se sentait humilié par la situation et qu'il espérait pouvoir prouver aux propriétaires qataris du PSG qu'ils avaient tort à son sujet et qu'il était capable de mener un club du top mondial vers les sommets. Le Brésilien rêve d'ailleurs toujours de retourner au FC Barcelone. À 30 ans et à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar, le footballeur voit sa situation actuelle comme un défi et a confié à ses amis que son objectif est désormais de remporter le Ballon d'or loin du PSG. Mais pour cela, il faudra d'abord qu'un club souhaite acquérir ses services, même en prêt.

