Neymar a inscrit le but permettant au PSG de s'imposer dimanche à Lyon dans le cadre de la 6e journée du championnat de France de football (0-1). Jason Denayer, qui avait fait son retour en Ligue des Champions contre le Zenit, était présent avec Lyon. Vu sa bonne prestation au latéral droit contre le Real Madrid, Thomas Meunier a été confirmé sur le flanc droit d'un trio central au PSG. Le club de la capitale reste premier du classement avec 15 points tandis que que Lyon, qui en est à cinq matches sans victoire (deux défaites)est 9e (8 points)

Malgré les absences de Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Thilo Kehrer, blessés, et de Mauro Icardi, Marco Verratti et Pablo Sarabia, le PSG a dominé la première période. Maxim Choupe Moting (12e) et Neymar (22e) ont obligé Anthony Lopes à effectuer plusieurs parades. L'attaquant camerounais du PSG a aussi manqué la plus belle occasion des 45 premières minutes en reprenant mal un centre d'Angel Di Maria (33e). Alors que l'OL avait du mal à combiner devant, Memphis Depay est parti en contre seul sur un coup franc bien envoyé par Marcelo. Mais après avoir passé Di Maria, le Néerlandais a été stoppé par Meunier (26e).

Après la pause, le PSG a continué à gérer la rencontre notamment grâce à Juan Bernat, qui était le joueur touchant le plus de ballons. Mais les Parisiens devaient se contenter de coups de coin mais pas d'occasions franches. Pourtant, les Lyonnais ont multiplié les pertes de balles. C'est alors qu'après s'être débarrassé de Kenny Tete, Neymar a marqué du gauche son 36e but en 38 matches en Ligue 1 (87e, 0-1).

En Italie, La Lazio a battu Parme 2-0. Silvio Proto a suivi du banc les buts de Ciro Immobile (8e, 1-0) et de l'ex-Coutraisien Adam Marusic (67e, 2-0). Après 4 journées, La Lazio (7 points) est 5e et Parme (3 points) 15e.