Le Paris Saint-Germain, finaliste de la dernière Ligue des Champions, s'est séparé de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, ont révélé jeudi L'Equipe et Bild. Le club français n'a pas confirmé l'information.

Tuchel, 47 ans, dirige le PSG depuis juillet 2018. Avant cela, il avait entraîné Mayence de 2009 à 2014 et le Borussia Dortmund de 2015 à 2017.

Avec le PSG, il a gagné deux titres de champions ainsi qu'une Coupe nationale, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions. La saison passée, il avait mené le PSG en finale de la Ligue des Champions, une première dans l'histoire du club parisien, perdue 1-0 contre le Bayern Munich.

Cette saison avait commencé par des tensions entre Tuchel et le directeur sportif du PSG, Leonardo, au sujet du mercato. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions alors qu'ils étaient mal embarqués à mi-parcours, les Parisiens sont aussi moins dominateurs en France, où ils ont déjà été battus à quatre reprises et occupent la troisième place du classement, à un point de Lyon et de Lille, après 17 journées de championnat.

