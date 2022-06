Le défenseur central italien va porter les couleurs d'un club où ont déjà évolué des vieilles connaissances de la Pro League comme Laurent Ciman et Andy Najar.

Giorgio Chiellini va poursuivre sa carrière au Los Angeles Football Club, club du championnat nord-américain de football (MLS). Le défenseur italien de 37 ans a publié lundi une courte vidéo sur les réseaux sociaux où il porte l'équipement du club californien avec "le prochain chapitre" écrit en légende. Chiellini a quitté la Juventus où il évoluait depuis 2005 et dont il était le capitaine. Il a porté 561 fois le maillot des 'Bianconeri', marquant 36 buts et remportant notamment neuf titres de champion et cinq Coupes d'Italie. Le défenseur était le capitaine de l'Italie lors de l'Euro remporté l'an passé. Il a mis un terme à sa carrière internationale à l'issue de la 'Finalissima' perdue 3-0 contre l'Argentine, le 1er juin, après 117 présences et 8 buts. Membre de la MLS depuis 2018, Los Angeles FC est actuellement leader de la Conférence Ouest après 14 journées.