On est mauvais perdant au Qatar.

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi aurait, selon les médias espagnols, été coupable d'un véritable coup de sang dans la foulée de l'élimination de son club en huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa défaite 3-1 mercredi soir sur la pelouse du Real Madrid.

Selon Marca, Nasser Al-Khelaïfi serait entré dans le vestiaire de l'arbitre du soir et aurait menacé le Néerlandais Danny Makkelie, critiquant sa décision d'accorder le premier goal madrilène, estimant que Karim Benzema avait été coupable d'une faute sur Gianluigi Donnarumma. Des images, filmées par un employé du Real dans les travées de Bernabeu, montreraient le président parisien et le directeur sportif du PSG Leonardo s'en prendre au corps arbitral. Toujours selon la presse espagnole, Nasser aurait menacé de mort cet employé madrilène et des agents de sécurité ainsi que la police auraient dû intervenir. Si les faits sont avérés, Nasser Al-Khelaïfi, pourtant président de l'Association européenne des clubs (ECA) et membre du conseil d'administration de l'UEFA, pourrait être lourdement suspendu.

