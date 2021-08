L'annonce de la non-prolongation du génie argentin a provoqué un tremblement de terre sur la planète football. Le président du Barça s'en est expliqué.

Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a expliqué vendredi avoir fait ce qui était "le mieux pour les intérêts" du club au lendemain de l'annonce de la non-prolongation de Lionel Messi au Barça.

"Nous avions un accord avec Messi, mais la Liga ne veut pas le valider", a expliqué Laporta en conférence de presse à Barcelone. "Les négociations ont dès lors pris fin. Nous ne pouvons enregistrer le contrat en raison des règles de la Liga. Et il n'y a pas de marge possible pour ce qui est des salaires. Je ne veux pas donner de faux espoirs et dire que nous pourrions trouver tout de même un accord avec Messi. Il est libre et a d'autres options", a ajouté encore le président du club catalan.

"Nous avions un accord sur cinq ans et nous n'en n'aurions payé que deux. Messi a accepté de nous aider avec ça. Il n'est pas heureux et voulait rester au Barça. Tous les jours, nous nous entendions au téléphone avec Leo et son père Jorge. Nous pensions que le contrat serait accepté et que c'était un bon accord suivant le principe du fair-play financier. Mais nous devons faire face à la réalité et nous ne pouvons faire un contrat avec Messi. Nous ne pouvons pas mettre le Barça en difficulté financière. Les chiffres et les pertes sont plus élevés que prévu. Notre masse salariale ne permet pas beaucoup de marge. Le principe du fair-play financier nous bloque aussi".

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Messi va donc probablement quitter le Barça après plus de vingt ans de vie commune.

Le génial argentin, 34 ans, a joué 778 rencontres pour le Barça, inscrit 672 buts et remporté 27 trophées avec le club catalan. Messi avait rejoint Barcelone en 2000, à l'âge de 13 ans. L'Argentin a débuté en équipe première le 16 octobre 2004. Depuis, il a remporté notamment quatre Ligues des Champions (2006, 2009, 2011 et 2015), dix championnats d'Espagne, sept Coupes du Roi et trois Coupes du monde des clubs. Il a aussi remporté six fois le Ballon d'Or.

