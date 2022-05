Aleksander Ceferin s'est exprimé à ce sujet lors du Congrès de l'UEFA à Vienne.

Le président de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, le Slovène Aleksander Ceferin a justifié les "sanctions sans précédent" prises contre la Russie et le Bélarus, à la suite de l'invasion de l'Ukraine parce que "la tradition de neutralité du sport n'est plus tenable en 2022 dans une situation de guerre".

Ceferin s'est exprimé mercredi lors du Congrès de l'UEFA à Vienne. Il a estimé que le football était un grand perdant à la suite de ces sanctions mais qu'il fallait agir. "Le football est sans aucun doute le perdant, l'un des perdants, puisque nous privons les joueurs, les entraîneurs et les supporters, qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle, de leur passion et de leurs rêves."

"Mais lorsque l'UEFA émet des sanctions sans précédent, le football tente d'apporter sa petite contribution à la société et aux dirigeants européens qui s'efforcent d'instaurer la paix sur notre continent. Promouvoir le football en Europe dans un esprit de paix, c'est aussi un objectif statutaire de l'UEFA", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : "Cela peut être considéré comme un dangereux précédent, mais dans ce cas présent, la cause est plus grande que tout. La cause est plus grande que la carrière de quelques centaines de footballeurs et que la tradition de neutralité du sport qui n'est plus tenable en 2022 dans une situation de guerre."

