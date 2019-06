C'était prévu, c'est maintenant officiel. Le Portugais Paulo Fonseca (46 ans) est officiellement devenu le nouvel entraîneur de l'AS Rome, a annoncé le club sur son site internet.

Fonseca, qui officiait au Shakhtar Donetsk depuis 2016, succède à Claudio Ranieri, dont le départ avait été annoncé en fin de saison. Il a signé pour deux ans avec une troisième année en option. Le club de la Louve a terminé à la 6e place de la Serie A, et entamera sa campagne en Europa League au 2e tour préliminaire. Ranieri avait été appelé à la barre de la Roma après le licenciement d'Eusebio Di Francesco au mois de mars. Mais il ne désirait pas poursuivre plus longtemps dans le club dont il avait déjà dirigé l'équipe de 2009 à 2011.

Selon le Corriere dello Sport, Fonseca avait une clause libératoire fixée à cinq millions d'euros, qui aurait finalement été ramenée à deux millions après d'âpres négociations. Le back gauche brésilien Ismaily pourrait suivre son ancien coach à Rome.

Fonseca a signé le doublé avec le Shakhtar Donetsk ces trois dernières saisons en Ukraine. Il avait auparavant entraîné Pacos Ferreira, Braga et Porto dans son pays. Il a remporté la Supercoupe du Portugal avec Porto (3-0 contre Guimaraes) en 2013, ainsi que la Coupe du Portugal en 2016 avec le Sporting Braga, aux tirs au but contre Porto.

"Paulo est un entraîneur jeune et ambitieux qui a une expérience internationale, une mentalité de vainqueur et la réputation de jouer un football offensif qui devrait ravir nos fans", a commenté le président de la Roma Jim Pallotta. Fonseca s'est lui déclaré "très impatient" de venir à Rome, d'y rencontrer les supporters et de commencer son travail. Il remercie le club de lui avoir fait confiance, et promet de contribuer à "créér quelques chose de spécial".

La Roma avait été éliminée par Porto au stade des huitièmes de finale, la saison dernière en Ligue des Champions.