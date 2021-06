L'attaquant de Marseille est blessé au genou. La raison de la blessure du milieu de Manchester United n'a pas été révélée.

L'attaquant de Marseille et de la Pologne Arkadiusz Milik, blessé à un genou, a été contraint de déclarer forfait pour l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé lundi la fédération polonaise.

Le joueur de 27 ans était arrivé blessé au camp d'entraînement de sa sélection et sa blessure ne pourra être guérie avant le début de la compétition, a précisé la fédération sur son site internet.

Milik avait été touché à un genou le 23 mai dernier lors du match de Marseille contre Metz comptant pour la dernière journée du championnat de France.

"Comme le joueur l'a lui-même admis, malgré la rééducation entreprise, il ne se sent pas prêt à 100% pour participer avec un engagement total à l'Euro", explique la fédération polonaise.

Milik ne sera pas remplacé dans le groupe polonais.

La Pologne, qui sera conduite par l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski, dispute son premier match de l'Euro le lundi 14 juin contre la Slovaquie. Les joueurs de Paulo Sousa affronteront ensuite l'Espagne le 19 puis la Suède le 23 dans le groupe E.

Donny van de Beek ne sera pas remplacé

Le milieu des Pays-Bas Donny van de Beek doit déclarer forfait pour l'Euro de football, prévu du 11 juin au 11 juillet, à cause d'une blessure, a annoncé mardi la fédération néerlandaise de football.

Van de Beek, 24 ans, ne sera pas remplacé dans la sélection de Frank de Boer qui ne comportera donc que 25 noms. Le joueur de Manchester United compte 19 sélections avec les 'Oranje'.

Les Pays-Bas ont été versés dans le groupe C à l'Euro avec l'Autriche, l'Ukraine et la Macédoine du Nord. Les Néerlandais débuteront leur tournoi dimanche contre l'Ukraine à Amsterdam.

