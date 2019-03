Le plus beau but de l'histoire du Barça pour Messi (vidéo)

Le FC Barcelone avait appelé ses supporters à voter pour le plus beau but de l'histoire de leur club. Sans contestation, c'est le quintuple Ballon d'or qui l'emporte.

Nous sommes le mardi 18 avril 2007, et le FC Barcelone affronte Getafe, en demi-finale de Coupe du Roi. Le Ballon d'or en titre est Kaka. Pour l'instant, Lionel Messi n'a toujours pas remporté le précieux sésame. Pourtant, c'est ce jour-là qu'a choisi l'Argentin pour marquer l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Récupération de balle, peu avant le milieu de terrain, et puis long raid solitaire, le tout agrémenté d'un petit piqué, pour tromper le gardien. Officiellement, depuis hier, le plus beau but de l'histoire du Barça.

And the Barça Best Goal Ever is....🥁🥁🥁 pic.twitter.com/MMhis02OZg — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 28, 2019

La suite, tout le monde la connait. Le jeune homme aux cheveux longs va devenir quintuple Ballon d'or, et va livrer une lutte fratricide avec Cristiano Ronaldo,trustant le titre pendant 10 années à eux deux. Lionel Messi est, depuis, rentré dans l'histoire du Barça, et les fans le lui rendent bien en lui offrant ce titre de plus beau but de l'histoire de leur club.