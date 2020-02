Eden Hazard, absent des terrains depuis presque 3 mois suite à un duel avec Thomas Meunier, a fait son retour aux entraînements collectifs du Real Madrid depuis plusieurs jours. Zinédine Zidane ne l'a pas encore repris dans la sélection pour les rencontres de Liga. Le Diable sera toutefois opérationnel ce week-end contre le Celta Vigo, affirme Marca.

Blessé à la cheville à cause d'un duel avec Thomas Meunier le 26 novembre lors du dernier match de poules de Champion's League, Eden Hazard n'a toujours pas fait son come-back à la compétition. Le numéro 7 des Merengue disputera enfin ses premières minutes de jeu ce week-end contre le Celta Vigo, à en croire le quotidien sportif espagnol Marca. Le capitaine des Diables devrait commencer sur le banc et probablement jouer les 30 dernières minutes. "Zidane a parfaitement prévu comment devrait se dérouler son retour sur les terrains et à moins d'une blessure de dernière minute, la feuille de route qu'il a avec le numéro 7 du Real Madrid ne changera pas", affirme Marca. En réalité, Hazard est déjà complètement remis de sa blessure. Zidane ne l'a pas repris pour le derby madrilène face à l'Atletico, ni pour les deux matchs de la semaine dernière (contre la Real Sociedad et Osasuna). La raison ? Le trop peu d'entraînement qu'il a eu avec le groupe. Mais pas que. Le staff médical du Real craint que la charge de travail infligée à Hazard ne lui cause une nouvelle blessure musculaire. C'est pourquoi Zidane a retardé au maximum son retour sur le terrain. Ces reports ont créé pas mal d'impatience et d'incompréhension chez les supporters madrilènes. Pourtant, Zidane avait d'emblée prévenu en conférence de presse : il ne prendra aucun risque avec le meneur de jeu belge. La question est maintenant de savoir si Eden sera directement titularisé pour son retour. A priori, dans la logique de prudence instaurée par Zidane, tout porte à croire que non. Zizou ne fera pas débuter Hazard sans avoir la certitude qu'il est à 100% de ses capacités. Il reste en tout cas deux matchs à Eden (Celta et Levante) pour acquérir du rythme et entrevoir la possibilité d'être titularisé dans leschocs contre City (26 février) et le Barça (1er mars).Avant sa blessure, Hazard semblait enfin avoir retrouvé son meilleur niveau, après quelques mois d'adaptation dans la Maison Blanche. "Juste avant de se blesser, il a réalisé un brillant match contre la Real Sociedad et de très bonnes minutes contre le PSG. Vitesse, débordement et verticalité au service d'un Zinedine Zidane qui, sans Eden, a dû combler un vide", écrit Marca. Marca se pose également la question de savoir si Zidane va opter pour un système spécifique (4-3-3 ou 4-5-1) pour y intégrer au mieux Hazard, ou encore si Hazard et Isco peuvent évoluer de concert. Quoi qu'il en soit, le quotidien sportif note que l'entraîneur français a plus d'une corde à son arc et qu'il n'hésite en général pas à varier les systèmes de jeu, même en plein match. Dans le match fatidique contre le PSG où Hazard s'est blessé, Madrid a joué dans un schéma avec Casemiro, Valverde et Kroos au milieu, Isco et Hazard en offensifs plus libres et Benzema en pointe.Compte tenu des dernières décisions de Zizou et du fait que l'infirmerie du Real est pratiquement vide, cette dernière option d'accumulation de milieux de terrain (considérant Hazard comme un hybride entre la ligne du milieu et l'attaque) pourrait être préférée par le technicien français.. Le 4-3-3 typique de Zidane, où Hazard prendrait alors place parmi les trois offensifs sur le côté gauche, n'est pas non plus à exclure.