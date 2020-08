Roberto Martinez se prépare à un rassemblement des Diables Rouges très particulier, vu la condition physique fort différente de ses troupes. "Il y aura trois programmes différents", a expliqué le sélectionneur à Tubize mardi.

Le sélectionneur est heureux de retrouver des joueurs qu'il n'a plus vus depuis... novembre 2019. "C'est bien de revoir tout le monde", a commenté Martinez. En ce qui concerne la préparation, "ce sera quelque chose de semblable à la préparation avant un grand tournoi international", pense l'Espagnol. "Les joueurs arrivent dans des états différents en fin de saison. Il y aura des programmes individuels. Nous allons mettre en place trois types de programme car certains joueurs reviennent d'une période de repos et d'autres sont déjà bien occupés avec leur club."

Parmi les joueurs qui ne se présenteront pas à Tubize, figurent bien entendu le tout juste retraité Vincent Kompany. "Tu ne peux pas remplacer un joueur comme Kompany. Ce qu'il a fait en équipe nationale est fantastique. Il est un exemple pour les autres. Son influence a été grande, notamment durant le Mondial 2018. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Malheureusement, tu ne peux pas garder les joueurs pendant cent ans dans la sélection", a commenté Martinez.

Les Diables Rouges joueront en Ligue des Nations contre le Danemark (5 septembre à Copenhague) et l'Islande (8 septembre à Bruxelles).

