Grâce à un triplé de Garreth Bale (6e et 69e sur penalty., 90e+3), le Pays de Galles s'est imposé de justesse 2-3 face à la Bélarusse dimanche au Central Stadium de Kazan, en Russie. Au classement du groupe E, les Gallois, qui ont disputé trois matches, se hissent en troisième position avec 6 points derrière la Belgique (10 points) et la Tchéquie (7 points), qui comptent quatre rencontres en attendant leur duel de ce dimanche soir (20h45) .La Biélorussie est 4e (3 points) et l''Estonie, sans point, ferme la marche.

Alors qu'ils ont ouvert rapidement la marque par Bale sur un penalty accordé pour une faute sur lui par le gardien Sergey Chernik (6e, 0-1), les Gallois ont été dominés pendant la première période. Après l'égalisation des visités, également sur penalty par Vitali Lisakovich (28e, 1-1), la défense galloise a vécu un calvaire. Sur une perte de balle de Rubin Colwill , les Biélorusses ont renversé le cours du match 92 secondes plus tard par Pavel Sedko (31e, 2-1).

A la reprise, les Gallois se sont montrés plus entreprenants, notamment sur le flanc gauche avec Brennan Johnson dont la frappe bien cadrée a été déviée au-dessus de la transversale par Chernik (51e). Réduits à se défendre, les visités ont commis plusieurs erreurs et Bale les a sanctionnés en transformant un second penalty accordé pour une faute sur Ben Davies (69e, 2-2). Malgré un sauvetage de Danny Ward sur une tentative de Lisakovich (89e), les Gallois ont été plus proches de la victoire et; une fois encore, Bale a été leur héros via une demi-volée (90e+3, 2-3).

