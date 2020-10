Gianni Infantino, le président de la FIFA, s'est exprimé dans une interview au groupe de médias suisse CH Media, sur un certain nombre de questions délicates et d'actualité dans le domaine du football. Le Suisse veut que les supporters soient présents dans les tribunes lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). Le patron du football mondial n'est pas enthousiaste à l'idée du Super Ligue européenne des clubs.

"La Coupe du monde au Qatar se jouera avec des supporters", a déclaré Infantino. "Si nous ne pensions pas que ce serait faisable, nous n'aurions pas de Coupe du monde. Ce serait un gros problème, mais nous n'y comptons pas. La Coupe du monde aura lieu au Qatar. Nous avons encore beaucoup de temps pour surmonter cette pandémie. C'est juste que le coronavirus est toujours un danger de mort pour le football en ce moment. La situation est très difficile, surtout pour les pays et les équipes qui dépendent des spectateurs dans les stades".

Infantino a également donné son avis sur une "Super Ligue européenne". Les meilleurs clubs des cinq plus grandes ligues du monde (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France) se seraient déjà réunis pour discuter de ces projets, ont annoncé les médias britanniques mardi. Les investisseurs seraient prêts à déposer cinq milliards d'euros . "Je ne parle pas du Bayern Munich contre Liverpool, mais du Bayern Munich contre Boca Juniors", a répondu Infantino.

Le Suisse vise avec la FIFA à la création d'une vaste Coupe du monde des clubs, un concurrent possible pour la Super Ligue européenne. "Notre objectif est de donner aux clubs hors d'Europe une image globale également. Nous ne voulons pas retirer un club comme le Bayern de la Bundesliga". Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé mercredi soir à Sky qu'il "n'était pas encore au courant des plans". Lors d'une conversation téléphonique avec le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, Rummenigge avait indiqué qu'il était "très heureux de l'actuelle Ligue des champions". La nouvelle Coupe du monde des clubs, dont le nombre de clubs a été porté à 24, devrait normalement avoir lieu l'été prochain en Chine. Cependant, le report de la Coupe du monde en raison de l'épidémie de Covid-19 à l'été 2021 a mis ces plans en veilleuse. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle date pour l'événement.

