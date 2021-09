Le club catalan attribuera encore le numéro dévolu jadis à Lionel Messi. C'est un autre joueur formé au club, Ansu Fati, qui le portera désormais.

Après le départ de Lionel Messi, le maillot emblématique numéro 10 était vacant au FC Barcelone. Ansu Fati a l'honneur de succéder à la légende argentine. Le Barça a annoncé la nouvelle mercredi dans une courte vidéo montrant Fati exhibant son nouveau numéro.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021

Tout comme Messi, Fati, qui n'a que dix-huit ans, est un produit de La Masia, le célèbre centre de formation de Barcelone. Le jeune attaquant aux racines ouest-africaines de Guinée-Bissau a rejoiint le Barça en 2012. À l'été 2019, il a signé son premier contrat professionnel et effectué ses débuts dans l'équipe première peu de temps après. Il a depuis joué 43 matches avec le FC Barcelone (treize buts, cinq passes décisives). Fati vient tout juste de retrouver la forme après une grave blessure au genou. Après les départs de Messi (PSG) et d'Antoine Griezmann (Atletico), le FC Barcelone compte plus que jamais sur lui pour marquer des buts.

Après le départ de Lionel Messi, le maillot emblématique numéro 10 était vacant au FC Barcelone. Ansu Fati a l'honneur de succéder à la légende argentine. Le Barça a annoncé la nouvelle mercredi dans une courte vidéo montrant Fati exhibant son nouveau numéro. Tout comme Messi, Fati, qui n'a que dix-huit ans, est un produit de La Masia, le célèbre centre de formation de Barcelone. Le jeune attaquant aux racines ouest-africaines de Guinée-Bissau a rejoiint le Barça en 2012. À l'été 2019, il a signé son premier contrat professionnel et effectué ses débuts dans l'équipe première peu de temps après. Il a depuis joué 43 matches avec le FC Barcelone (treize buts, cinq passes décisives). Fati vient tout juste de retrouver la forme après une grave blessure au genou. Après les départs de Messi (PSG) et d'Antoine Griezmann (Atletico), le FC Barcelone compte plus que jamais sur lui pour marquer des buts.