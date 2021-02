C'est un Real Madrid décimé qui se déplace à l'Atalanta, ce soir en huitième de final aller de la Ligue des Champions. Sans Sergio Ramos, ni Benzema, ni Eden Hazard, Zinedine Zidane pourra néanmoins compter sur son dernier rempart, Thibaut Courtois, qui s'impose aujourd'hui comme un taulier de l'équipe.

Comme quoi les choses changent très vite dans le football. Critiqué à son arrivée dans la capitale espagnole, Thibaut Courtois est désormais une valeur sûre de l'effectif de l'entraineur français. C'est simple, le portier belge est le seul joueur de l'effectif à avoir pris part à tous les matchs de son équipe depuis le début de saison, ce qui démontre la confiance aveugle que lui porte le champion du monde 98.

En revanche, le Real Madrid s'illustre comme la troisième meilleure défense de Liga, avec 19 buts concédés, c'est moins bien que l'année dernière à la même période, mais cela est aussi dû à une défense beaucoup plus fragile en l'absence du capitaine, Sergio Ramos, et à la mauvaise passe traversée par Raphael Varane. Ces évènements font que Courtois est mis plus souvent à contribution, avec 70 arrêts déjà effectués cette saison en 31 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 13 clean sheets au total.

🧤 | Thibaut Courtois permet au Real Madrid de rester dans la rencontre avec un double arrêt ! 💪#RealValladolidRealMadrid pic.twitter.com/p2dJeifZKH — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 20, 2021

Dorénavant, l'ancien portier de Chelsea rassure dans ses interventions et participe aussi beaucoup plus à la construction du jeu madrilène. Après une acclimatation difficile, par rapport à la succession de Keylor Navas, le club ainsi que la presse espagnole semblent aujourd'hui unanimes quant à son importance au sein de la Casa Blanca. De bon augure pour le gardien de 28 ans, qui pourrait confirmer encore un peu plus son statut en brillant dans la compétition reine.

Train hard to keep improving. 👊🏻 Another good day! #HalaMadrid pic.twitter.com/QN8vRoVadN — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) February 11, 2021

Attardo Vincent (st.)

Comme quoi les choses changent très vite dans le football. Critiqué à son arrivée dans la capitale espagnole, Thibaut Courtois est désormais une valeur sûre de l'effectif de l'entraineur français. C'est simple, le portier belge est le seul joueur de l'effectif à avoir pris part à tous les matchs de son équipe depuis le début de saison, ce qui démontre la confiance aveugle que lui porte le champion du monde 98. En revanche, le Real Madrid s'illustre comme la troisième meilleure défense de Liga, avec 19 buts concédés, c'est moins bien que l'année dernière à la même période, mais cela est aussi dû à une défense beaucoup plus fragile en l'absence du capitaine, Sergio Ramos, et à la mauvaise passe traversée par Raphael Varane. Ces évènements font que Courtois est mis plus souvent à contribution, avec 70 arrêts déjà effectués cette saison en 31 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 13 clean sheets au total.Dorénavant, l'ancien portier de Chelsea rassure dans ses interventions et participe aussi beaucoup plus à la construction du jeu madrilène. Après une acclimatation difficile, par rapport à la succession de Keylor Navas, le club ainsi que la presse espagnole semblent aujourd'hui unanimes quant à son importance au sein de la Casa Blanca. De bon augure pour le gardien de 28 ans, qui pourrait confirmer encore un peu plus son statut en brillant dans la compétition reine.Attardo Vincent (st.)